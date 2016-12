Lady Guillén sobre Ronny García: “Agradezco a Dios de seguir con vida”

La conductora de “Tengo algo que decirte”, Lady Guillén manifestó estar agradecida con Dios por aún seguir con vida, luego de vivir tremenda pesadilla con su ex agresor Ronny García, quien ayer fue detenido por la policía.

“Nunca me abandonó. La fe en Dios ha hecho que el día de hoy yo esté viva. Si tuviera que volver a pasar por lo que viví, para que el país sepa cuántas mujeres están pasando por un tema de violencia y están pidiendo justicia, lo volvería a pasar sin pensarlo. Eso lo tengo clarísimo”, sostuvo la Lady para el diario el “Trome”.

Por último, manifestó que a pesar de todo lo que vivió, aún tiene la esperanza de encontrar a su verdadero amor. “No lo sé, las puertas de mi corazón están abiertas, no las he cerrado, por ahí sí tengo una invitación a cenar no la rechazo y vamos a ver qué pasa más adelante”, puntualizó.

