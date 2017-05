Laura Bozzo: “Lo del arresto domiciliario no lo superaré jamás”

Por JORGE PÁUCAR

Eran las tres de la tarde del 18 de julio del 2002. Laura estaba a punto de viajar a Estados Unidos. Ella ya había pasado los controles migratorios sin ningún inconveniente, subió al avión junto con una de sus hijas. Enterado de su pronta partida, el juez Saúl Peña Farfán ordenó arresto domiciliario para la conductora. La acusaban del delito de peculado, falsedad genérica y de recibir 3 millones de dólares de Vladimiro Montesinos. La voz del efectivo la paralizó: “Señora, tiene que acompañarnos unos momentos para verificar una información necesaria para autorizar su salida”. En ese instante, Bozzo Rotondo fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez y confinada a pasar los próximos tres años encerrada en las instalaciones de los estudios Monitor, lugar donde también vivía en un ambiente aparte. Ahora, la autoproclamada abogada de los pobres comparte con Karibeña imágenes exclusivas de lo que fue esa difícil etapa en su vida.

-Y pasaste tres años en arresto domiciliario con todo lo que eso significó para ti…

Fue horrible. Hasta ahora no puedo entrar a Estados Unidos. Perdí todo lo que tenía.

-¿Qué recuerdas de esos días?

Mis ataques de pánico y depresión. Recuerdo los programas que grababa, a mi equipo de producción. Recuerdo mi colchón en el piso. Siempre le ponía alegría a ese momento para no llorar y desesperarme. Si no hubiera estado grabando en Monitor me habría vuelto loca.

-¿Lo superaste?

Eso no se supera jamás. Las marcas te trauman para toda la vida. No queda ni la sombra de la Laura que era antes del arresto. Hasta ahora tengo estrés. Debo tener todas las habitaciones cerradas como cuando estaba en Monitor, no puede entrar luz. Es como si estuviera en un arresto eterno.

-¿Sigues algún tratamiento hasta ahora?

Yo seguí un tratamiento durante mucho tiempo, hasta ahora voy al psicólogo.

-¿Al psiquiatra?

Psicólogo, yo nunca tomé pastillas. Para mí, eso no va. De adolescente tuve problemas de anorexia y ahí empecé con psicoanálisis. Yo creo mucho en el psicoanálisis y cada cierto tiempo iba a terapias. La primera vez que fui al psicólogo tenía ocho años, era hiperactiva en el colegio.

RECUERDOS DE PAPÁ

-Tu padre te acompañó en esta etapa (le mostramos una foto)

Él sufrió muchísimo lo del arresto domiciliario, fue un golpe muy duro.

-¿Qué es lo que más extrañas de él?

Lo tengo dentro de mí, sabes, a veces siento qué pensaría mi papá, lo extraño. Es la persona que más me engrió porque mi mamá era la dura. Ella era una fiera. En tres años mi mamá no fue a verme. Ella me dijo no te metas en política. Mi mamá me decía tú tienes el rating y el poder, no lo contamines con la política. Y mi madre tenía toda la razón.

-¿Qué habrá de Laura en adelante?

Hay un grupo americano que quiere hacer una serie sobre mi arresto. Se grabaría en el Perú. Me gustaría ver en la pantalla chica toda la pesadilla que viví durante esos tres años.