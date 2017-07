LAURA, LA VIDA DE UNA FIERA | “Si Cristian me es infiel, ¡se lo corto!”

Laura amenazó a su exnovio con castrarlo si se enteraba que la engañaba. Hace poco, se comprobó que él le ponía los cuernos con una nena cincuentona, pero, gracias a dios, la doctora no cumplió con su palabra.

Escribe: Jorge Páucar

Ella nunca se quiso casar con Cristian. Al comienzo dijo que lo haría en una ceremonia ante 40 mil personas en el Estadio Nacional de Lima pero eso solo fue para las cámaras. Él le pidió matrimonio nueve veces. Una de las más bonitas fue en México cuando cumplieron más de diez años juntos. Zuárez le regaló otro anillo en medio de unos espectaculares fuegos artificiales. ¡Detallazo! Aún así, la doctora jamás estuvo segura del “Pelucón” y lo dejó en claro hace poco en una entrevista. Siempre sospechó que su ex novio eterno podía caer rendido en los brazos de alguna mujer más joven que le diera lo que ella tal vez ya no podía por la edad.

“NO LE VOY A ECHAR COMBUSTIBLE”

La señorita Laura marcó bien su territorio. No dejaba que ninguna chica se le acerque, al menos no tanto como para poner en peligro su romance. El cantante cada vez que pudo no perdió la ocasión de coquetear con cuanta chica se le cruzara por su camino. En su entorno personal todos sabían que algunas veces se escapaba tratando de airearse con otros aromas. Era entendible, el muchacho es 24 años menor que ella. Y fue tal vez por esas razones que Bozzo le lanzó una seria advertencia a su entonces melenudo gaucho.

“Si me entero que me engaña, no le prendo combustible ni nada de eso, simplemente voy callada al cuarto ¡y se lo corto!”, afirmó en una entrevista a la revista TvyNovelas USA en noviembre del 2006.

Laura Cecilia Bozzo Rotondo aseguró que llegaría a ese extremo por amor. “Una mujer no merece ser engañada por ningún hombre. Soy defensora de la justicia y no permitiría una injusticia, muchísimo menos una infidelidad, pero sé que Cristian se porta bien, por algo tenemos tantos años juntos”, agregó.

EL “PELUCÓN” ERA SU “CHALECO”

Aunque la traición se asomaba seguido a la vida de ambos, la abogada contó que le daba su lugar a Cristian porque sentía un profundo sentimiento por él. “Él sabe todo el amor que le tengo y lo agradecida que le estoy porque me ha acompañado hasta el final, como se supone que debe ser. Es una de las personas que me ha brindado totalmente su apoyo en mis momentos más difíciles”, acotó.

Es cierto lo que dice Laura. El “Pelucón” no solo era su pareja, sino también su “chaleco”. Cuidaba que nada le pase, sobre todo después de salir del arresto domiciliario. Siempre la acompañó a todos lados. Explotaba si alguien intentaba siquiera criticar a su amada. La defendía con uñas y dientes.

“Él me vigila, es mi guardián, está pendiente de todo lo que hago, así como yo de él, y así debe ser”, expresó la conductora de talk show.

SE ACABÓ EL AMOR

Sin embargo, como ustedes bien saben, los años pasaron y la relación se desgastó. Las peleas continuaron matando el amor entre ambos. Zuárez ya hace dos años decidió tener una relación paralela con una mujer de 50 años. Se niega a reconocer la infidelidad pese a todas las pruebas que le han sacado hace poco. No acepta que la engañó, solo dice que cada uno saque su conclusión y culpa al hermano –Jesús- de ser el causante de filtrar las fotos donde se le ve con su “Nena” cincuentona. Lo cierto es que en una de las instantáneas se aprecia que él la lleva de la mano a la señora. Lo único saludable de todo este triángulo amoroso es que doña Laura no cumplió con su promesa.