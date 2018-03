Leonard León: Karla Tarazona habla de mí para que la contraten

La pelea continúa. Karla Tarazona y Leonard León no hacen las paces y esta vez le tocó al cantante hablar sobre la situación de su ex pareja. Según sus declaraciones la madre de sus hijos es una mentirosa y todo lo que hace es para figurar.

“Ella (Karla) trata de victimizarse. Ahora quiere agarrársela conmigo, para tener pantalla y que la contraten en algún evento”, indicó Leonard bastnate incómodo por las declaraciones de su ex pareja. Además, expresó que nadie debe manchar la honra de las personas. “Nadie tiene derecho a mancillar la honra de otra persona, hay que trabajar y ganarse el dinero honradamente”, expresó.

MIRA TAMBIÉN: Leonard León desmiente a Karla Tarazona con estas declaraciones

Por otro lado, Leonard León dejó claro que no se ha olvidado de sus hijos y se que encuentra trabajando duro por ellos. “Totalmente falso, solo estoy dedicado a mi trabajo, pero no los he abandonado. Ellos son el motor de mi vida”, aseguró.