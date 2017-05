Llaman borracha y regalona a Brunella

Brunella Horna se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez la joven modelo fue ampayada por las cámaras de ‘Amor amoramor’, junto al empresario de publicidad, Jesús Molina en una discoteca. En las imágenes se observa como la ex de Renzo Costa, algo pasadita de copas, es toqueteada por el madurito quien está casado con Michelle Boza. “Yo le pregunté a él como cinco veces si estaba soltero y él me dijo que sí lo estaba y sus amigos me decían lo mismo”, dijo la rubia.

Quien no se quedaría callada fue la esposa del empresario de Publicidad y le mandó un mensajito a la postulante a Miss Perú y la calificó de ‘aprovechadora’. “Yo no soy una persona pública. Soy una señora y las damas no nos rebajamos. Yo y mi marido seguimos juntos. El que pasado de copas alguien se le regale, es su problema y no él mío”, escribió la esposa de Jesús Molina al whatsApp de ‘Amor amor amor’.

“Jessica Newton debería mejor a sus candidatas. Seguimos juntos no estamos separados. El matrimonio no es fácil y cada quien comete errores, pero eso se lo dejo a Dios”, agregó Boza.

Brunella no pudo contener el llanto y aclaró que ella no sería capaz de meterse en la relación de Molina, pues todo indicaría que el empresario estaría jugando a doble cachete.