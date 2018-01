Lucecita Ceballos niega broncas con el ‘Wasap de JB’

La piernona Lucecita Ceballos dijo que se fue del ‘Wasap de JB’ porque no llegó a un acuerdo con la producción y desmintió los rumores de algún enfrentamiento personal con ‘La chuecona’ Fátima Segovia, quien regresó a las filas de Jorge Benavides.

Este comentario se inició cuando uno de sus seguidores le preguntó si salió del programa cómico de Latina por Segovia pero la colombiana negó esa posibilidad. “No, ¡cómo crees! Yo siempre me he llevado bien con las chicas con las que he trabajado, lo que pasa es que no renové, no nos pusimos de acuerdo, pero fue una buena experiencia, valoro todas las oportunidades”, respondió la colocha.

“Las decisiones las tomo yo, solo que no llegué a un acuerdo y no renové. Siempre trabajé a gusto con todo el elenco y creo que fue recíproco”, finalizó.