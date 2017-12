Mario Hart y Vanessa Terkes tuvieron ‘choque y fuga’

Daniela Cilloniz dejó mal parada a la actriz Vanessa Terkes al revelar que tuvo un ‘choque y fuga’ con Mario Hart y que por celos le aventó un vaso de chilcano en una conocida discoteca. “Ella creo que se puso celosa de Mario y a la hora que me despedí me tiró su chilcano encima, te lo juro que respiré profundamente y solo fui donde Mario y le dije que la próxima vez que me haga algo voy a su casa y la reviento”, dijo Cilloniz en ‘Amor, Amor, Amor’.

“Al día siguiente Vanessa me llamó para pedirme disculpas porque estaba en tragos. ¿Que cuándo fue? Muchísimo antes de Korina, cuando estaba soltero, creo que fue cuando estuvieron en El Gran Show”, agregó Cilloniz.

Como se recuerda, el piloto de autos y la actriz participaron en ‘EGS’ en el 2011 y en esa oportunidad fueron ampayados saliendo de la manito de una discoteca.