Masticar bien ayudaría a prevenir muchas enfermedades

Si no quiere enfermarse nunca de nada tiene que aprender a masticar bien los alimentos. Y es que, según el biólogo Blas Silva, el 95% de los peruanos no sabe masticar de manera correcta. Los peruanos no mastican, ebullen” señaló el especialista”. Por ello recomienda hacerlo entre 30 y 50 veces cada bocado para olvidarse de todas las enfermedades. “Masticar bien los alimentos te evita problemas de estómago, sobrepeso, estreñimiento, insomnio, gastritis, esofagitis, caída de cabello, estrés, desnutrición y hasta el cáncer” señala Silva.

“¿Por qué antes la gente vivía más? porque no tenían televisión, celular y todos los equipos modernos que no te dejan concentrarte en masticar bien. Hacerlo bien previene y hasta te cura el cáncer, porque el alimento bien masticado hace que el cuerpo no genere toxinas bacterianas” refirió el estudioso.