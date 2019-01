Mayra Goñi reveló que se puso prótesis

La actriz y cantante, Mayra Goñi está bañada en aceite y hace caso omiso a sus detractores quienes a través de las redes sociales aseguran que la popular ‘Vivi’ de ‘Los Vílchez’ se habría sometido a varias cirugías para mejorar su figura.

Por su parte, Mayra, ha dejado en claro que ella solo se operó el busto y que luego tuvo que quitarse los implantes porque el tamaño fue excesivo. El que tiene la posibilidad de hacerlo lo va hacer. Así que por favor, no molesten. Lo que yo pienso que tengo que mejorar lo voy a hacer sin excederme. Yo no tenía nada adelante, era una niñita, pero me puse algo decente. Quizá lo vean diferente en televisión, fácil se ve más brusco, pero parezco una chibolita”, declaró Goñi.