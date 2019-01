Melissa Klug: “Ivana Yturbe es menos interesada”

Melissa Klug se pronunció sobre el supuesto romance que tendría su expareja y padre de sus dos hijos varones, Jefferson Farfán, con la modelo Ivana Yturbe, con quien pasó unos días de relajo en Trujillo. La chalaca tomó con pinzas esas especulaciones, aunque mostró que no le desagradaría esa posibilidad con la exintegrante del fenecido ‘Combate’ a diferencia de Yahaira Plasencia. La ‘Blanca de Chucuito’ estuvo en el programa ‘Válgame Dios’ donde habló sobre la ‘Foquita’ y cuando le preguntaron quién le parecía más interesada si Yahaira o Ivana, remarcó que la modelito le parece menos pues no se le ha visto ‘enamorada’ de hombres adinerados. “A mí me parece menos interesada Ivana, es una chica que ha estado con amor por Mario Irivarren y él no es un adinerado…”, comentó Melissa, que además puso en duda el voceado romance del futbolista con Yturbe, sobre todo luego de enterarse que no viajaron juntos a Máncora y ella se quedó con el guerrerito Mario Irivarren. “Creo que Ivana y Mario tienen una relación de amor y obsesión, todos los años veo la misma cosa (que se separan y regresan), los dos necesitan estar juntos. Yo creo que es algo tóxico lo que tienen”, indicó y añadió que este trío amoroso ha quedado mal ante el público con sus idas y venidas. Klug también aclaró una vez más que su relación con el 10 de la selección nacional es solo de padres y “no hay forma” de retornar como pareja luego que Rodrigo González le preguntó sobre la posibilidad de una reconciliación. “No regresaría con Jefferson, no hay forma ni en un futuro de acá a diez o 20 años. El amor se acabó, vamos a cumplir cuatro años de separados, cada uno comenzó a vivir experiencias y emociones. No hay forma de regresar”, aseveró Melissa y remarcó que su relación con el bailarín Ítalo Valcárcel está mejor que nunca pero por ahora no piensan en convivir.

DATO:

Klug también evidenció su molestia al enterarse que su examiga Evelyn Vela había dejado entrever una relación con el futbolista Juan ‘Loco’ Vargas. “Lo conozco hace 16 años, somos amigos, conozco a su familia. No sé por qué dice eso”.