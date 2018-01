Melissa Klug parcha a Yahaira Plasencia

Melissa Klug estalló luego de enterarse que Yahaira Plasencia comentó sobre la demanda de 100 mil dólares que su expareja Jefferson Farfán le haría por hablar en los medios de su ‘ahijadita’, Valeria Roggero. La chalaca no perdonó que la salsera diga que en su caso sí conoce a la hija de la madrina de la ‘Foquita’ y hasta descartó un posible romance.

“Que ella se meta en sus problemas, quién la llamó, quién le dijo que opine, el tema es de dos no es de tres”, fue la primera respuesta de la madre de los dos hijos varones del popular jugador de la selección nacional.

Al enterarse que la cantante dijo que en su caso no tiene ningún ‘acuerdo de confidencialidad’ para no hablar de Farfán porque “jamás habló mal de él”, la Klug le lanzó los dardos y le recordó su infidelidad al futbolista con su supuesto amigo Jerson Reyes.

“Qué va hablar de él (Jefferson), ya con lo que le hizo fue suficiente, qué cosa más va hablar, ya imagínate sería conchuda. Con todo lo que le hizo ya sería el colmo que se ponga hablar mal de él, con lo que hizo ya fue suficiente”, aseveró la ‘Blanca de Chucuito’ que se animó decir que Plasencia solo duró unos meses con sus ex.

“Qué más va hablar, si le preguntan por su tema si solo estuvieron tres o cuatro meses, no estuvieron más. No llegaron ni al año, aunque yo hubiera querido (risas). No sé si tienen un remember ahora, eso no es de mi incumbencia”, apuntó.

DATO:

Melissa le aconsejó a Valeria que si es tan cercana a la familia de su expareja es mejor que se mantenga callada. “Si se dice de la familia que no diga nada porque está causando problemas, ella no está al tanto de lo que yo firmé con el papá de mis hijos”.