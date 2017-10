Melissa Klug se burla de Yahaira

La chalaca Melissa Klug no tiene pelos en la lengua cada vez que le preguntan por Yahaira Plasencia, luego de calificarla de “piraña” y “matona” por la agresión contra Rosángela Espinoza no dudó en burlarse de la ex del padre de sus dos hijos varones, Jefferson Farfán.

La Klug estuvo en el concierto de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, pero cuando las cámaras de ‘Amor, amor, amor’ le preguntaron por la patada que le tiró la salsera a la popular ‘Rous’, no dudó en criticarla y luego en son de burlo no pudo evitar soltar esta curiosa frase: “yo lo único que te puedo decir es que es la misma patada que le dieron a ella (risas)”.

“Está bien que la hayan botado (Yahaira), ahí se ve la educación de una persona, qué ejemplo se le da a los menores que ven ese programa”, dijo Klug que se encuentra disputando la gran final de ‘El Gran Show’ este sábado.

De otro lado, se pronunció por la foto donde se le ve dando un efusivo abrazo a la camiseta de Jefferson Farfán y dijo que fue por su amiga ‘Canchita’ Centeno. “¿Cuál es el problema? Si se ponía la 9 de Guerrero o la de Cueva mi cariño y mi abrazo hubiera sido igual. ¿Por qué? ‘Canchita’ recién llegaba de viaje y la abracé a ella, no a la camiseta”, contó Klug que acotó que si su expareja hace un gol con la selección claro que gritaría y celebraría.

“No lo abrazaría, pero sí lo felicitaría, él es el papá de mis hijos y siempre habrá un respeto para toda la vida, eso no se va a romper. ¿Si Ítalo se pone celoso? Él sabe que lo respeto mucho”, aclaró.