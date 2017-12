Milagros Buitrón asegura que Yordy Reyna la quiso afanar

La conductora de Karibeña Espectáculos, Milagros Buitrón contó que en el 2015 una cuenta de Facebook, aparentemente del jugador de fútbol Yordy Reyna, le escribía a su inbox para invitarla a salir en varias ocasiones.

“En el 2015 cuando yo era porrista de Alianza Lima, a mí me escribió Yordy Reyna, al facebook, no sé hasta el día de hoy si era su cuenta oficial, pero me escribió invitándome a salir, me escribió varias veces y como no le aceptaba se puso de medio raro con algunos mensajes”, comentó la rubia.

Pese a la serie de mensajes que el pelotero le envió, la también cantante, asegura que nunca tuvo contacto físico con el deportista, quien viene siendo investigado por el caso de la voleibolista Alessandra Chocano.

“Cuando yo estaba de porrista, nosotras no teníamos contacto con los jugadores, nunca he conversado con él frente a frente. Yo espero que él pueda solucionar sus problemas con el tema de la joven voleibolista, sobre todo por los padres de ella, para que puedan estar tranquilos”.

De otro lado, Buitrón viene ultimando detalles de lo que será el lanzamiento de su nuevo tema musical ‘Rodolfo el reno’ en versión cumbia. “Estamos en épocas navideñas y las Karibeñas lanzaremos una nueva canción junto a un videoclip muy lindo”, acotó.