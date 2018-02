Andrea Llosa lanza fuerte mensaje al Poder Judicial por el caso de Arlette Contreras

¡Indignante!. El recordado caso de agresión a la joven Arlette Contreras en las instalaciones de un hotel fue un hecho que conmocionó a todos los peruanos. La brutal agresión que se presenció por parte de Adriano Pozo, pareja en ese entonces de la agredida, movió y conmovió a más de uno. Ni una menos, fue el movimiento que se levantó en protesta contra el abuso a la mujer. Andrea Llosa, periodista que siguió el caso, se mostró molesta ante el fallo del Poder Judicial que absolvía a Pozo de los delitos de violación sexual y feminicídio.

“Gran Mensaje del Poder Judicial: agresor, síguele sacando la mierda a tu pareja o ex pareja. Tú tranquilo, acá nosotros te cubrimos, te defendemos. No importa si tratas de violarla, total, si ella fue contigo a un hotel, que se joda. No importa que la arrastres desnuda por el hotel, no importa que le pegues, porque finalmente no la mataste. Tendrías que haberla matado para demostrar que tu intención era matarla. Tendrías que haberla violado para demostrar que tu intención era violarla. No importa si hay un vídeo que demuestra todo porque acá nosotros tenemos el poder y podemos hacer lo que nos dé la gana, tú tranquilo”escribió la presentadora en su cuenta oficial de Facebook.

“Los 2 jueces de la sala penal de Ayacucho que votaron por absolver a este salvaje agresor llamado Adriano Pozo, tienen nombre y apellidos: KARINA VARGAS BÉJAR Y RUBÉN PANTALEÓN ZEGARRA. Para estos dos jueces, Adriano Pozo, no tuvo intención ni de matar ni de violar a Arlette Contreras, pese a que todos vimos que la agresión, la persecución y la humillación paró gracias a que apareció serenazgo ( serenos a los que, por cierto, el agresor insultó y amenazó)…” denunció Llosa.

Arlette Contreras, que también se manifestó ante el caso, hizo notar su fastidio y rabia por la absolución. “Es increíble lo asqueroso y contaminado que está todo esto. Han hecho oídos sordos, no han querido ver las pruebas del caso… Lo han liberado descaradamente, además no acudió a la lectura de sentencia. Acá, en el Perú, está permitido matar, violar y golpear a una mujer”, dijo furiosa.