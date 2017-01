Monique se fractura tobillo

La vedette Mo­nique Pardo fue llevada de emer­gencia al hospital José Casimiro Ulloa luego que tuviera un accidente al impedir que su hija, con quien no tiene una buena relación, se lleve a su nieta fuera del país. “Me he fracturado el tobillo, estoy muy mal. Llegué al hospital y me doy con la sorpresa que me han quitado el SIS de un momento a otro, no tengo cómo atenderme y la verdad que no tengo dinero para atenderme particu­larmente”, contó entre lágrimas la pelirroja a Karibeña.

– ¿Cómo te acciden­taste?

Quería impedir que mi hija se lleve del país a mi nieta, con la deses­peración me caí y ahora mi tobillo está muy mal.

TAMBIÉN LEE