¡¡TRASPASAN FRONTERAS!! Las chicas de Corazón Serrano están súper felices por el anuncio de gira por Estados Unidos. A través de sus redes sociales se dio a conocer que este 07, 08 y 09 de julio la harán linda por la tierra del ‘Tío Sam’.

The Palace Virginia, New York y New Jersey, son las ciudades escogidas para que la colonia peruana se vacilen hasta las últimas consecuencias.

Recuerda que puedes pedir los éxitos de Corazón Serrano en los Karibepedidos de tu Radio Karibeña ¡Sí suena!