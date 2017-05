Olga Zumarán pone la cruz a Ivana

La exMiss Perú, Olga Zumarán, lamentó los comentarios de la modelo Ivana Yturbe al señalar que el calificativo de “Princesa Inca” -que le hizo el futbolista Neymar- le indginaba. Se mostró de acuerdo con las críticas contra la exchica reality e instó a la organización del Miss Perú a tener mucho cuidado a quién pone como representante de nuestro país.

“So una chica quiere ser Miss Perú debe saber la historia del país, no veo por qué le indigna que le digan Princesa Inca. A mí me decían de chibola en Francia y México Diosa Inca y yo tenía 18 años y estaba orgullosa. Me vestía con las chompas de alpaca de colores fuertes y unas bincha en la frente y andaba orgullosa en Paris con a penas mi mayoría de edad”, comentó. (K.C)