OPINIÓN | Esther Capuñay: La ley del esclavo juvenil

La llamada “ley del esclavo juvenil” es, en realidad, la ley de la indiferencia. Primero, porque muestra la absoluta falta de voluntad para hacer una mejor lectura del gran problema que afecta a miles de jóvenes, no solo a los estudiantes de institutos técnicos. Y, segundo, porque muestra la frialdad de una clase política que se mueve a partir de la visión de un mundo laboral que ya no existe.

En nuestra opinión, la experiencia laboral es importante, pero pedirle a los jóvenes que adquieran esa experiencia o que “terminen de formarse” prácticamente regalando su tiempo a los empleadores, es UN ABUSO. El argumento de que los institutos técnicos están desfasados y que, en casi la mayoría de ellos, los jóvenes alumnos deben aprender utilizando maquinaria de la década de 1960, lo único que hace es mostrar una realidad que debemos cambiar a través de políticas impulsadas desde el gobierno. Lo que han hecho esta semana los congresistas es caer en el facilismo: “Como el gobierno no puede modernizar los institutos y el mercado requiere mano de obra mejor preparada, entonces que sean las empresas las que terminen de formar a los muchachos. A cambio, esos chicos deben trabajar tres años gratis.” ¿Acaso eso no es una cachetada a la pobreza?

Nuestra clase política tiene miopía y es por eso que no hace una buena lectura de la realidad. Según los datos del propio Ministerio de Trabajo, “Tenemos jóvenes que estudian en institutos carreras con las que no van a conseguir trabajo”. Entonces, una primera conclusión es que el problema no es la experiencia, sino renovar la oferta profesional. Dicho en otras palabras, el problema más grave de los institutos superiores no es que para enseñar utilicen maquinaria de la década de 1960, sino que sigan enseñando carreras del siglo pasado. De igual modo, los datos no mienten: la mayoría de jóvenes que estudian en los institutos de educación técnica son de los niveles económicos más bajos. Lo que demuestran estos datos es que quien estudia una carrera técnica lo hace con el objeto de emplearse rápido porque para ellos esa carrera es una herramienta para empezar a escalar en la vida. ¿Cómo van a empezar a progresar si lo que se les pide es que regalen tres años de su vida para recién después empezar a ganar algo?

A nosotros nos parece que una de las más grandes estafas que le hacen los políticos tradicionales a los jóvenes es a través de la educación. Porque más allá de esta ley abusiva, lo que existe es una absoluta desconexión entre el mercado y la educación. Seguimos formando a los jóvenes en los institutos y en las universidades, para un mundo que ya no existe. Nuestros políticos deben entender que ya no estamos en la era industrial, sino en la era del conocimiento.

Si comparamos esta ley con la también polémica “Ley Pulpín”, de fondo, los parecidos son evidentes. Porque con esta ley, igual que la anterior, se discrimina a los jóvenes de los sectores más vulnerables, además que se atenta contra sus derechos fundamentales, como el derecho a la alimentación y la salud. De plano, salta una pregunta: ¿Qué pasa si en el ejercicio de sus prácticas un joven se accidenta? ¿Retrocederíamos al siglo pasado en el que no existían derechos laborales? Hay que ser conscientes y tratar con más respeto a los jóvenes, pero, sobre todo, con más dignidad.