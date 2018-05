Paolo Guerrero: “Haré todo lo posible para jugar el mundial”

Paolo Guerrero habló de su presente con el The New York Times luego de la sanción de 14 meses que le impuso el TAS. “Soy un luchador. Siempre he peleado cuando el camino ha sido difícil. No es fácil convertirse en un futbolista profesional. Luché para ser uno. Seguiré luchando, seguiré demostrando mi inocencia, haré todo lo que esté en mis manos para jugar en Rusia 2018. No voy a dejar caer mi cabeza y solo ir a mi cama y acostarme”, señaló.

El delantero de Flamengo de Brasil: “Mi mamá y mi papá son las personas más importantes en mi vida. Verlos tan tristes, tan preocupados que no pueden dormir porque no pueden verme vivir mi sueño, eso es lo peor”, indicó.

“Hay personas que hablan de mí, que hice esto, pero nunca he hecho algo como esto. Nunca tomé ningún medicamento”, concluyó Paolo Guerrero, que volvió a proclamar su inocencia.

VIAJA ESTA NOCHE A ZURICH

Paolo Guerrero viajará esta noche a Suiza junto a una delegación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), encabezada por Edwin Oviedo, para reunirse este martes en Zúrich con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

FLAMENGO DEMANDARIA A LA FPF

El presidente del Flamengo, Eduardo Bandeira, revelo la posibilidad de entablar una demanda a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el supuesto “perjuicio” causado a Paolo Guerrero. “Nuestro departamento jurídico, con seguridad, está estudiando esa posibilidad”, sostuvo Bandeira en entrevista con el diario O’globo de Brasil.

Por otro lado, Bandeira resaltó las virtudes del ‘Depredador’ y señaló que es un “excelente deportista y un ejemplo” para los más jóvenes. Eso sí, aclaró que Flamengo entrenó a un jugador en perfectas condiciones a la FPF y ello se lo devolvieron con una complicada situación.