Patricio Quiñones celoso de escena de besos de Milett Figueroa

Patricio Quiñones confesó que le incomodan las escenas apasionadas que realiza su enamorada Milett Figueroa en ‘De vuelta al barrio’ y admitió que prefiere cambiar de canal cuando estas ocurren.

“Creo que a ningún hombre le gusta ver esas escenas, yo cambio de canal. La he visto en el teatro y sé que es algo que viene en el paquete del actor y de la actriz, es algo que se tiene que respetar y es la confianza que se le tiene que tener”, indicó el ‘Pato’.

“Es un trabajo. Por un trabajo que tenga no me voy a poner mal o ponerme loco”, añadió.

Al ser consultado de cómo va su relación tras haber vuelto con la modelo, comentó: “Estamos felices, muy contentos, creo que retomar en este momento del año nos cae súper bien. No importa como empiezan las cosas sino como terminan. Este año está terminando de una manera increíble. Cada uno logrando nuestros objetivos en nuestros trabajos y juntos”.

Además, Quiñones afirmó que ahora la gente lo conoce por su talento y no por ser la pareja de ‘Milechi’.

“Hay un grupo en las redes sociales que pide que el próximo año en ‘El gran show’ este yo. Eso a mí me alegra, que la gente me reconozca en base a lo que hago, ahora le agradezco a Milett porque mucha gente me empezó a seguir por ser su pareja y ahora ve lo que hago como bailarín”, acotó.

De otro lado, el bailarín no descartó ingresar a algún reality de competencia. “No cierro las puertas a nuevos caminos, sea lo que sea”, dijo.

Finalmente, el ‘Pato’ anunció que Año Nuevo la va a pasar con la modelo, aunque todavía no sabe si se van de viaje o se quedan en el Perú.