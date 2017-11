Pedro Gallese: “A demostrar nuestro fútbol”

Pedro Gallese puede entrar a la historia del fútbol peruano. Si logramos derrotar a Nueva Zelanda, su nombre será recordado por las futuras generaciones como uno de los protagonistas de lograr clasificar a la rojiblanca a un mundial de fútbol luego de 36 años. El arquero es consciente de tamaña responsabilidad y por eso señaló: “El partido será duro, pero tenemos que jugar con mucha paciencia, hacer nuestro fútbol y rematar desde fuera del área. Allá, en Nueva Zelanda, ellos nos llevaron a su juego por arriba y eso no puede ocurrir en casa”.

“Estamos tranquilos porque si bien pudimos sacar algo más en Auckland, el resultado tampoco fue malo. Allá tuve participación solo cuando ellos se atrevieron a atacar y el miércoles pienso que será igual”, dijo Gallese.

Gallese contó cuál es la fórmula que tienen preparada: “El profesor quiere que rotemos bastante el balón y que no nos desesperemos. Así romperemos su línea. Ya sabemos a lo que juega. Antes no lo sabíamos. Habíamos visto videos, pero no es lo mismo”.

Para terminar, dejó un mensaje al hincha peruano: “A la gente que nos apoye que nosotros no vamos a dejar de luchar. Queremos ir al Mundial”.