Pelucón chapó tía millonaria

Cristian zuárez se mudó a lujosa mansión de 2 millones de dólares de cincuentona Adriana Amiel en Miami. Empresaria tiene carrazos de lujo y hasta lago privado con yate.

Por Analy Romero

Nuevas pruebas salen a la luz y dejan sin piso a Cristian Zuárez frente a su infidelidad a Laura Bozzo con la empresa­ria argentina Adriana Amiel. El programa ‘Cuéntamelo todo’ difundió reveladoras imágenes que confirman el nuevo nidito de amor del pelucón en Miami, Estados Unidos. Con ayuda del periodista mexicano Hugo Tobi, se pudo comprobar que el ex de Laura sale de la residencia de su cincuentona, como si fuera su casa, ubica­da en una exclusiva zona de Florida y valorizada en dos millones de dólares.

Las cámaras de TobiTeVe capta­ron al argentino cuando salía de la casa de Amiel, de enor­mes dimensiones y tiene salida a un lago donde se estaciona nada menos que un yate. Además en su patio tiene estaciona­dos tres lujosos autos, un Audi blanco, una camio­neta Land Rover negra y un Corvette blanco.

“LAURA DEBE ESTAR MAL”

Quien también se llevó una gran sorpresa fue el hermano de Cristian, Jesús Zuárez, pero aseguró no sentir alegría ante lo evidente, sino más bien pena por la autodenominada ‘aboga­da de los pobres’. “Si muchos espe­raban que me pusiera contento por ver el sufrimiento de una persona, no me pone para nada contento, si yo me siento así congelado, Laura se debe sentir muy mal, qué mujer no sufre por estas cosas”, dijo y agregó sentirse tranquilo porque ya todos se están dando cuenta cómo se die­ron las cosas, restando importancia a la filtración de fotos.

“¿Se le cayó la careta a Cristian? Saquen ustedes sus conclusiones, hay cosas que ya no se pueden esconder, las imágenes hablan por sí solas”. Es más, Jesús está dispuesto a reunirse con Laura ahora que se encuentra en nuestro país. “Sí me reuniría con ella, yo no le tengo miedo a Laura ni a nadie. Si la idea es salir a pedir perdón, no tengo ningún problema, no voy a perder mi orgullo por eso; pero eso sí, que la señora salga a los medios a pe­dirme perdón porque sí me hizo mucho daño”, enfatizó.

UN TERCER HERMANO

Unos audios entre Jesús Zuárez y una tercera persona, a quien ofrecía pagarle los pasa­jes para traerlo a Perú, resulta­ron ser de una conversación con un tercer hermano, un militar retirado, que buscaba venir a nuestro país para hablar mal de Cristian y así conseguir dinero porque le debía al exComplot el pago de una camioneta.

“Yo no necesito lucrar, hablé con este hermano y le di dinero para que no viniera porque al final la fa­milia es la que queda daña­da”, agregó Jesús, y dijo que con su madre las cosas es­tán bien y que hasta ella le pi­dió discul­pas porque entendió que jamás la eliminó del Facebook, ya que más bien lo desactivó tras diversos ataques que recibía.

“CRISTIAN ES CASO CERRADO”

Tras su llegada a Lima, Laura Bozzo tuvo su primera presenta­ción en televisión peruana, en el set de ‘Tengo algo que decirte’ junto a Lady Guillén, donde tocó y defendió denuncias de feminicidio. Asimis­mo, dejó un mensaje para todas las mujeres. “Ante el primer golpe, hay que poner el alto, hay que tener dig­nidad, si uno no se respeta, nadie lo hará”, expresó la popular ‘Abogada de los pobres’ tras anunciar que pre­para el lanzamiento de su libro ‘Los hijos de la violencia’. Sobre su vida privada evitó no hablar ni mucho menos tocar el nombre de Cristian Zuárez.

Entrevistada por “Suelta la sopa” de Telemundo, Laura evitó tocar directamente el tema, aunque descartó absolutamente estar vi­viendo un “mal momento”. “Mal momento es cuando me cortaron el intestino, estuve seis meses con un hueco en la barriga y estuve al bor­de de la muerte. Dios me dio la vida nuevamen­te”, expresó.

“¿Cómo voy a decir yo que estoy en un mal mo­mento? Gracias a Dios que me ben­dijo con esta nueva vida. Y en cuanto a lo demás, como diría mi amiga Ana María Polo, ¡caso cerrado!”, declaró con su carac­terística energía y sentido del humor.