Pilar Gasca cuadra a Milena

La modelo Pilar Gasca puso en su sitio a Milena Zarate por dejar entrever que tiene un pasado oscuro, que podría afectar su imagen. “No puede dejar entrever cosas sin pruebas, es vieja y burra. Con la edad de mi mamá…40 años y no se comporta como una señora. Ella no me conoce, no sabe nada de mí. Cuando el Karma le pase factura por tener el alma podrida, que se agarre”, dijo muy molesta la pareja de Edwin Sierra a Karibeña.

“Ya nadie le cree, tremenda recorrida y quiere que los demás piensen que soy como ella jajaja. Sola se va a quedar por malvada. Ya cánsate de fregar bruja, fea, teatrera, mentirosa. Aburres”, agrega la modelo. (D.B)