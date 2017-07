‘Potro’ no olvida a Melissa

Guty Carrera se pronunció sobre la escena de ‘Rubí’ que protagonizó Melissa Loza y Mario Irivarren en ‘Esto es guerra’. “¡Qué envidia! Ella es toda una ‘diosa’. Qué bien. Melissa ha sido una relación muy importante para mí”, declaró Guty.

El modelo aseguró que no tendría ningún problema en entrevistar a Loza no hacer un enlace con la misma. Sin embargo, de quien no quiso hablar fue de Alejandra Baigorria, con quien habría vivido una relación bastante tormentosa. “No, no voy a hablar de ella, no la voy a mencionar”, mencionó el popular ‘Potro’.