Rafael Cardozo arrocha a ‘Esto Es Guerra’

Rafael Cardozo dijo estar más tranquilo, luego de ser eliminado de ‘Esto es guerra’ a dos semanas de la final, pero lo que sí dejó en claro es que no piensa regresar. “Me enteré que se accidentó Hugo García en un juego y probablemente no podrá competir por eso Nicola ha estado tratando de hablar conmigo, pero no sé. Es más hoy la producción quería que vaya al programa pero no tengo ganas”, respondió Rafael Cardozo quien junto a Mathias Brivio se han asociado para lanzar ‘La Liga Perú’.

“Me gustaría volver al reality y estar en la final, eso lo hago con la condición que Fabio Agostini no esté porque él nos perjudica, perderíamos, él es muy torpe”, dijo el brasileño.

De otro lado, Cachaza comentó que aún no tiene fecha de matrimonio. “No me ha dado la roca, pero nuestra relación va muy bien. Navidad y Año Nuevo la pasaremos en Lima, en enero ya nos iremos de viaje”.