Romina Lozano orgullosa de participar en el Miss Universo 2018 y Jessica Newton la defiende de rajes

Luego que la representante de Filipinas, Catriona Gray, se coronara como la nueva Miss Universo 2018, nuestra compatriota Romina Lozano salió al frente y comentó sentirse feliz y agradecida por haber participado en el conocido certamen de belleza.

“Estoy muy feliz, nada de esto hubiera sido posible sin su apoyo, me han recibido con mucho amor y cariño, pero así es Dios, siempre tiene un plan y no es el mismo para todos. Vamos a ver qué experiencia nos trae la vida”, afirmó la Miss Perú 2018 en su historial de Instagram.

Tras la premiación que se realizó en Tailandia, Romina contó que se fue a un restaurante de comida rápida y muchas personas la felicitaron por su participación en el concurso de belleza. “Creo que he representado bien a Perú, salí con las chica a comer y en la calle me reconocían, me decía: ‘Romina, Rominaa…’. Me han felicitado por el trabajo que hice en el Miss Universo, están muy felices”, dijo Lozano en la misma red social.

La modelo también mostró en Instagram un prendedor de una conocida marca tailandesa que una fans le regaló.

CUADRA A CRITICONES

De otro lado, Jessi Newton comentó sentirse orgullosa de haber acompañado a Lozano en la premiación. “Gracias Romina por una presentación impecable, me voy de Tailandia con el corazón partido pero muy orgullosa de mi reina. Una reina completa”, dijo en Instagram.

En otro post, Jessica se mostró incomoda por quienes criticaron a Romina Lozano por no llegar a la semifinal del concurso. “Yo me pregunto ¿seguirán siendo tan traicioneros que cuando todo va bien aplauden y lo hacen suyo y cuando perdemos critican y son ajenos? Romina no lo hizo mal y bastante hacemos por las reinas, sino lo valoran ¡Qué pena!”, dijo.

CONTENTAS CON FILIPINA

Algunas figuras de televisión que han participado en diferentes concursos de belleza estuvieron atentas al Miss Universo y felicitaron a Catriona Grey por su coronación.

“Lo sabía, felicitaciones Filipinas. Mis favoritas eran Canadá, Puerto Rico y Filipinas”, contó la Miss Perú 2015, Laura Spoya.

Karen Schwarz y Viviana Rivas plata también usaron sus redes sociales para mencionar a sus favoritas, pero ninguna acertó con la ganadora.

“Creo que las asiáticas están de moda, pero la venezolana (Sthefany Gutiérrez) merecía la corona”, sostuvo la exaspirante a Miss Perú y pareja de Mauricio Diez Canseco, Antonella De Groot, en Instagram.

DATO

Romina Lozano tiene 20 años, estudió nutrición y utiliza su cuenta de Instagram para dar consejos de salud para que sus seguidores aprendan a tener una mejor alimentación.