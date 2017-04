Ruth Karina denunciará a impostora

Por Ketty Cabrera

La popular cantante Ruth Karina está más viva que nunca en la escena musical y señaló a Karibeña que está indignada con su imitadora de ‘Yo soy’, Angie Gonzales, quien en varias oportunidades se ha presentado en locales haciendo uso de su imagen. Ante ello, la charapita se puso fuerte y dijo que tomará acciones legales para evitar que confundan al público.

“Yo no tengo problemas con que la gente trabaje, incluso a la imitadora de ‘Yo soy’ en algún momento la ayudé y asesoré sobre cómo debía bailar y vestirse. Sin embargo, me molesta que se esté usando mi imagen para confundir a la gente; ya he mandado una carta notarial a los locales donde se ha presentado y hacen el anuncio poniendo mi rostro”, dijo molesta la artista que este viernes inaugura su local ‘La Choza’ en el distrito de Los Olivos.

“Ella está mal asesorada. Si va anunciar un show, que sea con su cara y no con la mía. Yo no estoy muerta, sigo con mis presentaciones, y eso me perjudica porque confunden al público. Están estafando al usar mi imagen, y por eso si siguen así, tomaré acciones legales”, destacó la intérprete que se declaró hincha de diario KARIBEÑA.

Ruth Karina está culminando las grabaciones de su próximo lanzamiento musical que será la reactualización de sus más exitosos temas musicales, como ‘Sangre caliente’, ‘Mueve mueve’, ‘Ven a bailar’, que fueron furor en la década de los 90.