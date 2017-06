¡¡SE ARMÓ EL CHONGO!! Nicolás Lúcar le dice sus verdades a Rosa María Palacios

El periodista Nicolás Lúcar desmintió lo afirmado por la periodista Rosa María Palacios en su blog personal y le recordó que ella trabajó para el Gobierno durante los años 90’.

En ese sentido, Lúcar señaló que la irregular compra de América Televisión por parte del Grupo El Comercio es una verdad que en algún momento se tiene que saber y que alguien tiene que tener el coraje para enfrentarla.

“En el Perú todo el mundo le tiene miedo al Grupo El Comercio o sirven a sus intereses”, enfatizó.

“Es muy irresponsable lo dicho por Rosa María Palacios e insinúa que tengo un pasado. A mí me gustaría que se ventile tu pasado, a mí me has tildado de fujimorista pero yo nunca cobré dinero del Estado. Yo cobraba en el canal que ella trabajaba y que hasta ahora me deben dinero”, indicó.

“Yo no trabajé para el Consejo de Ministros, ¿tú trabajaste para la PCM de Fujimori y cobraste? Había un canal de cable que el Gobierno creó para enfrentar a Canal N, tú trabajaste en el canal que Fujimori y Montesinos decidieron crear para hacerle frente a Canal N”, añadió.

Asimismo, Nicolás Lúcar sostuvo que Rosa María Palacios puede explicar cuál era su trabajo ahí, el sentido y objetivo en ese canal o quién pagaba los sueldos.

“Cuando una persona oculta su historia como tú Rosa María, no aprende nada”, finalizó.