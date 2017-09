¡Se odian!

La pelea entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia terminó de ser una simple broma de provocaciones a una pelea de callejón en pleno programa en vivo de ‘Esto es guerra’. El incidente ocurrió cuando la producción del reality las enfrentó en un reto de tortazos donde la ganadora era la que manchaba primero la cabeza.

La salsera ganó la competencia y la ‘chica selfie’ no soportó perder así que también le manchó el rostro, provocando la reacción de Yahaira frente a las cámaras y se fueron a las manos frente a la falta de reacción del conductor del programa juvenil, Mathias Brivio.

La salsera llamó “picona” a Rosángela por todo lo ocurrido. Además, se refirió al comentario que hizo la ‘chica selfie’, quien la acusó de estar acostumbrada a peleas “de barrio”. “La manché primero, después ella me manchó. Ya le había ganado. Se piconeó porque me metí el ‘tortazo’. Ella (Rosángela Espinoza) con ofender o humillar… No tengo problemas con ser de barrio”, expresó la ‘reina del Toto’ que destacó estar orgullosa de ser del Rimac.

Espinoza no se quedó callada y admitió que también es de barrio pero que sabe comportarse. “Yo también soy de barrio pero hay que comportarse. Si alguien te ataca, obviamente no me voy a quedar con los brazos cruzados porque mucho tiempo me he quedado así. Las cosas se solucionan fuera y no delante de cámaras, es horrible”, sindicó.