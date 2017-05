Sheyla cuadra a Flavia por indirecta de ‘gallina vieja’

Sheyla Rojas no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para dejarle en claro a Flavia Laos que sus indirectas no le afectan, luego que supuestamente la haya tildado de “gallina vieja”. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una imagen de una anciana super relajada, con una sonrisa de oreja a oreja y adjuntado la frase: “Que se te olive todo menos de sonreír”.

Y aunque el mensaje no tiene destinatario, muchos seguidores de la ex ‘leona loca’ consideran que es una respuesta a la actriz, luego que esta se haya burlado de su edad en una transmisión que realizó en sus redes sociales.

Al respecto, Flavia se presentó en el programa ‘En Boca de Todos’ y aclaró que la frase que empleó era para una amiga suya y no para la conductora de ‘Estas en Todas’. “Yo le digo la abuelita viejita a mi amiga y yo soy la carne fresca y yo soy la chibola, mi amiga es mayor que yo (…) A parte Sheyla no se ha metido conmigo, yo no tengo por qué comentar nada de ella”, aseguró.

Por su parte, Patricio Parodi comentó que la situación se malinterpreto y no cree que Flavia haya criticado a su ex pareja. “Yo creo que cuando uno está en grupo y hace esas transmisiones en grupo habla bromas. En mi punto de vista, no creo que le esté enviando indirectas a nadie”, sostuvo para el mismo programa de América Televisión.