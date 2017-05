¿Suspenden a Mario Hart de “Esto es Guerra” por culpa de “Metiche”?

Luego de que se diera a conocer la suspensión de Mario Hart por la conductora María Pía Copello, diversos medios han especulado que una de las razones sería por haber declarado a diversos medios, uno de ellos al programa “Cuéntamelo Todo”, en el rally de la Chutana.

“Mi esposa creo que comprende el trabajo de todos, lo respeta y como te dije, pensé que todo lo que salía en televisión era parte de tu personaje pero hoy día al ni siquiera acercarte me pareció extraño. Igual no te tengo ningún rencor, ni yo ni ella. Entendemos lo que se tiene que hablar y los comprendemos. No nos afecta en lo más mínimo”, sostuvo Mario a “Metiche”.

Cabe recordar que María Pía señaló que el piloto no tiene fecha de regreso y que por el tiempo de su ausencia sería reemplazado por el gran Patricio Parodi. “No se sabe cuándo se terminará la suspensión. Por lo tanto, la capitanía lo tendrá Patricio Parodi hasta que regrese Mario”, señaló la conductora.