¿Te deprime la navidad? No te abrumes, aquí te explicamos qué hacer

La Navidad es tiempo de festejo, de reuniones con los seres queridos, es una época de “sentirse felices”, pues los medios de comunicación nos bombardean con comerciales alusivos a la felicidad, así que todos nos sentimos “obligados a sentirnos contentos y disfrutar de los festejos”. Sin embargo, hay muchas personas que se sienten tristes durante la supuesta época “más alegre del año”. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que supone una de las principales causas de sufrimiento mental de las personas y ocupa el tercer puesto en la carga global de salud mental en el mundo y es prevalente entre los 18 a 65 años. Esta enfermedad puede aparecer por algún desencadenante, pero generalmente llega sin causa aparente, en este caso se la llama depresión endógena.

La ‘depresión navideña’ es una depresión de tipo estacionaria, asociada a una época o estación del año, pero si continúa debe ser tratada de inmediato por un especialista, explica la Mg. Carmen Inés Díaz Chávez, Jefa del Servicio de Psicología de Clínica La Luz.

Las causas pueden asociarse a la llegada de las vacaciones y el estrés por tener que ocuparse de compras, organizar eventos y obligaciones sociales. También, el balance que puede hacerse sobre nuestra vida nos lleva a pensar que no siempre conseguimos lo que nos proponemos o también el hecho de recordar a los seres queridos que ya no están con nosotros. Todo esto no nos permite disfrutar esa “supuesta felicidad” porque se les echa de menos justamente en estas fechas de reunión. “Prácticamente nos sentimos frustrados sobre esta obligación de sentirnos felices, y la toma de consciencia de que no lo somos, nos genera melancolía, la que se convierte en frustración y produce el efecto contrario, el cual nos ocasiona mayor malestar”, añade la Mg. Díaz Chávez.

LOS SÍNTOMAS

Detalla que los síntomas más comunes de la ‘depresión navideña’ son: cansancio, apatía sobre lo que refiere a la Navidad, desgano por realizar actividades sociales y placenteras, pérdida de vitalidad, estado de ánimo o humor depresivo durante la mayor parte del día y mantenido durante la mayoría de los días, irritabilidad extrema, pensamientos negativos y auto derrotistas. También sentirse molestos al escuchar villancicos o ver decoraciones navideñas.

¿QUÉ HACER?

La Jefa del Servicio de Psicología de la Clínica La Luz nos da algunas pautas para hacer frente a la depresión navideña:

1-Organízate con tiempo y no dejes todos los preparativos para el final. Se parte de eventos de ayuda social puede ser otra especie de celebración que puedes realizar en familia.

2-Dedícate tiempo a ti mismo/a, este puede ser un buen momento para mimarte y hacer lo que te haga sentirte bien.

3- Analiza tus pensamientos y modifícalos por otros más realistas si realmente es necesario. No todo el mundo tiene que estar feliz en Navidad; no es verdad que se solucionan los problemas. Lo cierto es que a pesar de ellos podemos estar con las personas queridas.

3-Busca compañía y permítete ser activo.

4-Decora tu espacio, aunque estés solo, te ayudará a estar distraído.

5-Evita estar cerca de personas negativas que tienen pensamientos auto derrotistas.

6-Haz ejercicios, pues el ejercicio segrega endorfina, hormona que interviene en nuestro estado de ánimo. Se le llama la droga natural de la felicidad y alivia el dolor físico.

7-Si estás solo, regálate una mascota.

8-Si no tienes dinero para regalar, haz alguna receta de comida, algún postre o una manualidad.

9-Piensa que todo esto es pasajero y prepárate para momentos mejores en tu vida.