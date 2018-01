Tilsa Lozano arremete contra Vannesa Terkes y George Forsyth

La ex conejita de Play Boy, Tilsa Lozano, ninguneó el romance tan mediático que viven la modelo y actriz Vannesa Terkes y George Forsyth. En su programa Amor de Verano de Latina, dejó entre ver que dicha unión es muy forzada.

“Verla me ha empalagado. La verdad, no sé quién me empalaga más, si él o ella. Son tan disforzados”, mencionó la ex modelo. Además, explicó que la Terkes se comporta como una quinceañera. “Ellos bordean los 40, me parece que eso es para chibolos”.

Así también dejó entrever que todo sería armado. Al igual que la proclamación de sus bodas anteriores. “Me parece que quiere retomar su popularidad, ya que me han dicho que quiere ser alcalde de La Victoria”, fueron sus declaraciones.