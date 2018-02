Tulín no quiere chica celosa

La popular guitarra de Sonido 2000, Tulín Trigoso, se confesó con diario Karibeña y señaló que por ahora prefiere estar soltero y dedicado a las giras musicales. Sostuvo que a sus 31 años está joven para pensar en matrimonio pero acotó que la chica que logre conquistar su corazón deberá ser “comprensiva” y “no ser celosa”.

Indicó que desde hace tres años está sin pareja y aunque ha compuesto algunas canciones a sus enamoradas, aún no hay ninguna mujer que logre dominarlo, pues siguen siendo su guitarra su única y fiel compañera. “La mujer que quiera estar conmigo tiene que saber comprender porque la vida del músico es muy difícil, viajamos constantemente y también no tiene que ser celosa porque nos debemos a las fans”, dijo el carismático músico, que por ahora no piensa cortarse la melena pues es su principal jale.

“Si he querido cortarme el cabello, sobre todo ahora que hace mucho calor pero las fans me dicen que no. Qué puedo hacer, ellas tienen la última palabra. ¿Si soy como Sansón y mi cabello es mi fuerza (risas)? Creo que sí, perdería todo, no sé, no lo he comprobado aún”, contó.

Disco de colección

El ‘Poder verde’ de la cumbia amazónica sigue imparable y hoy más que nunca celebran que la disquera Infopesa lance por primera vez sus éxitos remasterizados más recordados, desde que se iniciaron en 1975. ‘Mi cariñito’, ‘Mensaje de amor’ y ‘Lamento chacarero’, se dejan escuchar en esta producción de lujo que contiene 23 canciones que lanzaron a la popularidad al ‘Poder verde’ de la cumbia amazónica.

“Estamos felices que parte de la historia musical de Sonido 2000 esté incluido en este disco que sin duda es de colección y solo para conocedores. Todas estas canciones han marcado historia desde que mi papá Tulio Trigoso fundó el grupo en los 70”, dijo Tulín, que hoy sigue el legado su hermana Cheryl. (K. Cabrera)

Dato: Sonido 2000 se presentará este sábado en Lima en el aniversario de Encantos del Perú y el domingo en Bagua (Jaen). “Hay propuestas para hacer gira en Argentina, Europa y Estados Unidos, muy pronto daremos las fechas”, añadió.