Venezolanos a Korina: “No seas conchuda”

Un grupo de youtubers venezolanos que radican en nuestro país se pronunciaron por el matrimonio que contrajo el pasado fin de semana su compatriota Korina Rivadeneira con el piloto Mario Hart en Huaral, con el fin de no ser expulsada del Perú. Tras conocer que la veneca dio información falsa para poder casarse, sus paisanos no dudaron en compararla con el presidente de su país, Nicolás Maduro, y le dijeron: “Korina no seas tan conchuda”.

Y es que para los venezolanos, la modelo no es la persona indicada para representarlos, porque en Venezuela “no es nadie” y solo “deja mal parados a sus compatriotas” con sus mentiras.

“No seas pendeja”, “ya es suficiente que nos estén criticando en todos los países”, “allá en Venezuela no es nadie”, “yo pensaba que ya Maduro era suficientemente conchudo y cuando de repente Korina Rivadeneira ‘Salvaje’ aparece con toda su conchudez, que puede tener una persona, nos ha retecagado peor, ya con eso nos dejas más por debajito de lo que ya estamos”, “daña la imagen de los venezolanos en el Perú, deja mal parados a sus compatriotas” “esa viveza criolla queremos desaparecerla y llega ella a reavivarla”, “allá en Venezuela ni suena”, señalan sus compatriotas, bastante indignados y a su vez avergonzados.