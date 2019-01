Venezolanos: “¡Fuera Maduro, tirano y usurpador!”

Los venezolanos residentes en Lima realizaron una protesta en los exteriores de la embajada del país llanero, ubicada en la cuadra 2 de la avenida Arequipa, contra el nuevo mandato de Nicolás Maduro. Con pancartas, banderas, gorras tricolor y cantando el himno nacional de su país exigieron que el mandatario se vaya. “Desconocemos a Nicolás Madura como presidente de Venezuela. Desobediencia civil contra la tiranía”, se leía en un inmenso cartel durante la manifestación. “Por un país libre”, “Maduro usurpador” y “Venezuela apoya al grupo de Lima”, fueron otras de las frases que utilizaron los extranjeros.

PROTESTAS EN EMBAJADA

Los venezolanos denunciaron que fueron maltratados por personal de la embajada (afines al gobierno de Maduro) y la Policía Nacional. Dijeron que continuarán alzando su voz contra el dictador. “Tratamos de entrar a la embajada pacíficamente, pero no nos pueden sacar a patadas, a golpes y con bombas lacrimógenas”, expresó una manifestante. Los llaneros le solicitaron al gobierno peruano que expulse a los funcionarios de la embajada de su país al igual que lo han hecho otros países. “Nosotros no reconocemos a Nicolás Maduro como presidente ni a ese embajador que está allí, no tenemos piedras, ni cómo defendernos de los ataques, solo tenemos consignas y por eso nos manifestamos contra la tiranía que nos quieren imponer. Llamamos a elecciones libres”, agregó otra ciudadana.

PROHIBIDO SU INGRESO

Mientras, el Perú no permitirá el ingreso a un total de 100 venezolanos vinculados al régimen de Maduro y la lista fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que encabeza el mismo presidente venezolano. “Se ha dispuesto el impedimento de entrada al territorio nacional a Nicolás Maduro y a 100 miembros de su régimen y personas relacionadas a éste”, añadió. Asimismo, se ha coordinado con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para dar cumplimiento a las medidas económico-financieras establecidas en la Declaración de Lima. También se ha confirmado que las instituciones bancarias peruanas no mantienen relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras venezolanas.

EL DATO

Cancillería informó que se ha llamado en consulta a Lima a la encargada de negocios de la embajada del Perú en Venezuela, primera secretaria Rosa Alvarez Nuñez.