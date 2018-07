Vernis Hernández le dice a Génesis Tapia que no tiene talento y no va a ganar ‘El artista del año’

Foto Carlos Guerrero

La cantante Vernis Hernández reveló que la convocaron para esta temporada de ‘El artista del año’, pero ella no aceptó “porque tenía viajes”. “Imagínense qué hubiera sido eso (risas)”, indicó la salsera tras dejar entre ver la posibilidad de enfrentarse a su enemiga Génesis Tapia en el reality.

La cubana indicó que la exchica reality “no es cantante” y no cree que gane la competencia. “No creo que llegue lejos, alejando los problemas que hemos tenido, yo como cantante no veo que dure mucho, hay personas que se dedican al canto y otras que actúan y cantan”, mencionó.

Al ser consultada de cuál cree que es el verdadero talento de la pelirroja, manifestó: “Cada uno debe tener un talento en la vida, no creo que sea el baile o el canto, pero alguno debe tener”.

Vernis le recomendó a Génesis tomar clases de canto y dejó en claro que jamás compartiría escenario con ella. “Si ha entrado al programa espero que esté tomando clases. Ustedes saben los problemas que he tenido con ella, no sé si ponerla en un altar (en agradecimiento), pero no es una persona con la que yo quiera compartir”, aseveró.

Recordemos que la salsera dejó a la exbailarina como una roba maridos por haberse metido con el papá de su hijo, el dueño del Tumbao, Carlos González, cuando ella mantenía una relación con él.(J.Aspilcueta)