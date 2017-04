VIDEO | Korina rompe en llanto y se queja de burlas por pedirle ayuda al Presidente

Tras la serie de críticas y burlas contra ella por su pedido al Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, para que vea personalmente su caso, la venezolana Korina Rivadeneira salió al frente para defenderse y aclarar por qué hizo esta petición.

“La gente se burla porque yo me refiero al Presidente. Y sí, yo sé que el Presidente tiene muchas labores que hacer, yo sé que n soy lo más importante (…) Pero quiero que sepan que yo le he pedido al Presidente atención, y no sólo por mí… yo soy una persona famosa y aun así se me ha cometido una serie de atropellos”, dijo Korina entre lágrimas en el programa ‘En Boca de Todos’.

La flamante esposa de Mario Hart señaló que ella vela por la situación de todos los extranjeros en el país, y que ése fue el verdadero sentido de su llamado al mandatario. “Imagínense con cuánta cantidad de venezolanos, con cuánta cantidad de extranjeros se están cometiendo todos estos atropellos”, añadió.

“Yo lo he pedido no por mí, sino por todos los extranjeros que pueden estar sufriendo por esto”, sentenció Korina.

Cabe recordar que Korina Rivadeneira ha sido blanco de crueles bromas en las redes sociales, en donde hasta se creó el hashtag #RevisaMiCasoPPK para parodiar su situación.