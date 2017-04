VIDEO | Magaly destruye a Mario Hart y Korina por sospechosa boda

La lluvia de críticas contra Korina Rivadeneyra y Mario Hart no cesa. Esta vez fue Magaly Medina quien enfiló sus baterías contra la parejita, que se casó hace un par de días en Huaral.

“Acá no lo hacemos porque tengamos algo contra Mario Hart o Korina esto va más allá de eso. Acá se torció la ley para beneficiar un par de persona que no tienen corona como no lo tenemos ninguno cuando tenemos que casarnos”, dijo la conductora del noticiero ’90 Matinal’.

Medina reveló que, cuando contrajo matrimonio, tuvo que actualizar todos sus documentos en la localidad en la que se indica, lo que generó muchas molestias. “Cuando yo me casé hace poco se me venció mi partida de nacimiento y tuve que pedirle todo de nuevo… hay que ir a vivir donde tú dices que vive va un notario que certifica. Por eso no es poca cosa lo que se dice”, sentenció.

Las nupcias que contrajeron ambos chicos reality han levantado más que polvo y las autoridades están tomando cartas en el asunto. Incluso, el abogado Walter Chinchay reveló en exclusiva para diario Karibeña que denunciará a la venezolana por falsedad genérica en perjuicio del Estado, lo que podría complicar aún más su situación.