¡Vinculan a Evelyn Vela con el narcotráfico!

El calvario que vive Evelyn Vela parece no acabar. Luego de ser detenida en Estados Unidos por ingre­sar 20 mil dólares falsos, ahora se suma un supuesto vínculo con el narcotráfico, esto luego que un informe periodístico señalara una sospechosa transacción de dinero que la exbailarina habría tenido con Marko Padrós Degregori, sujeto investigado por lavado de activos y hermano de Gino Padrós, quien es señalado como capo internacional de tráfico de drogas vinculado con el cartel de Sinaloa.

Según informó América Noticias, la mencionada transacción ocurrió en mayo de 2012 cuando la popular ‘Reina del Sur’ realizó la venta de una camioneta por 9,800 dólares a Marko Alex Padrós Degregori.

Diferentes portales web, seña­lan que el 27 de junio de 2006, los hermanos Padrós Degregori habrían registrado la empresa ‘G&M Autos’, como fachada para el lavado de dinero producto de ilícitas actividades.

Gino Padrós Degregori, quien está incluido en la lista de cabecillas del narcotráfico del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lleva más de una déca­da traficando drogas y usa el puerto del Callao para el envío mensual promedio de mil kilos de cocaína con desti­no a Europa Occidental, México y Estados Unidos.

Al respecto, nos comu­nicamos telefónicamente con el abogado de Evelyn Vela, Carlos Torres Caro, y aseguró no estar al tanto del informe que mostró el programa de América Televisión. “No sé nada, no tengo nada que decir. La familia de Evelyn no me ha autorizado nada”, dijo.

TIEMBLA CHOLLYWOOD

De otro lado, un informe pre­sentando por un programa de ATV señala que los agentes que vienen investigando el caso de Evelyn Vela, indica­ron que habría un ‘pez gordo’ que contrata a chicos de la farándula para ingresar dólares falsos a Estados Unidos. El mencionado sujeto sería un abogado de 48 años y se haría llamar el ‘doctorcito’.