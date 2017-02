Xoana González compara su boda con la de Laura Spoya

La modelo argentina Xoana González no pierde la chispa y el humor. En su cuenta de Instagram subió varios collage y hace unas graciosas comparaciones.

En las imágenes comparti­das se logra ver la abismal diferencia de lo que fue la boda de ella y Laura Spo­ya.

“Hermanas separadas al nacer”, escribe la gau­cha. Ante esta ocurrencia, la ex Miss Perú no pudo hacer más que echar­se a reír y contestarle lo siguiente: “Las señoras casadas al fin y al cabo. Te he escrito como loca. Quiero una pintura tuya. Besos”.

