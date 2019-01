Yaco Eskenazi: “Jefferson no es partidor”

El conductor y amigo de Jefferson Farfán, Yaco Eskenazi, salió en defensa del futbolista y aseguró que este no fue la ‘manzana de la discordia’ en la relación de Ivana Yturbe y Mario Irivarren. Además, afirmó que la ‘Foquita’ es un hombre de mundo y no cree que la ‘Princesa Inca’ sea una interesada. “Jefferson es más que una billetera”, afirmó el excapitán de ‘Los leones’ de ‘Esto es guerra’.

-¿Cómo ves la relación de Jefferson e Ivana?

A Jefferson lo vi el día de mi cumpleaños y luego ya no, fuimos a una pichanga a jugar y después no lo volví a ver, él se fue a Máncora y no lo he visto más.

-¿Lo has visto con Ivana?

No, te juro por Dios que no, yo con Jefferson no converso temas del amor, cuando estuvo con Yahaira no sabía. Soy del tipo de hombre que no me gusta preguntar en que está su situación amorosa porque no me interesa, ahora si ellos están saliendo a buena hora, que sean felices. La cosa es que encuentren la felicidad como quieran, igual Mario, él es mi amigo, lo conozco y todo bien. La cosa es que todos estén tranquilos, felices y no hay que juzgar las decisiones de nadie.

-¿Mario esta triste?

Lo veo bien arreglado, pepón, creo que no le deben faltar chicas. Esa relación (con Ivana) llegó a su final, cumplió su ciclo, ella tiene todo el derecho de rehacer su vida o tener la relación con quién quiera.

-Dicen que Jefferson atrasó a Mario…

No, nada que ver, esa palabra es muy complicada de decir porque no sabemos cómo se dio la relación. Decir que lo atrasó es hacer escarnio de la noticia, como dijo Jefferson ‘déjenme tranquilo’, él ahorita está en Qatar rompiéndose el lomo y si a Ivana le gusta Jefferson, se sienten bien, pues que sean felices.

-Jefferson le mandó una carta notarial a Magaly Medina para que no lo mencione en su programa…

No tengo idea, no veo el programa de Magaly. No deberíamos estar juzgando tanto a la gente, Jefferson nos ha demostrado que es una buena persona, que ama a su país, no tendríamos por qué hablar mal de él.

-Muchos dicen que Ivana esta por interés con Jefferson…

Pienso que son comentarios mal intencionados porque uno no sabe lo que siente Ivana, además Jefferson no es solo una billetera, sentarte a conversar con él es hablar de mundo, no precisamente hay que llevarlo por el lado del dinero sino pregúntame a mí: ‘¿por qué Natalie esta con Yaco?, ¿qué le vio?’ (risas).

-Billetera no mata a galán entonces…

Yo siempre he sido misio y galán, ojo.(Juana Aspilcueta)