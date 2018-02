Yahaira: “Es negocio tener hijos”

A fin de evitar una demanda por difamación, la cantante Yahaira Plasencia se disculpó con la madre de su sobrino, Olenka Mejía, a quien llamó “chica loca” por no saber que tenía un hijo su hermano Jorge “porque el parto lo pagó otro chico”. Ella expresó su arrepentimiento para las cámaras de Latina, pero enfatizó que ahora “se ha vuelto un negocio tener hijos”.

“No le quiero dar dinero a nadie, no quiero que me saquen dinero porque eso es lo que buscan. No le voy a dar el gusto, entonces, voy a retractarme y tener que cerrar la boca y ya del tema se encargará Jorge ¿si me arrepiento de haberle dicho loca? De haberle dicho loca, de haber insinuado que mi sobrino es de otra persona. Tengo que retractarme y pedir disculpas por eso. La carta notarial de la señorita ya no va a proceder. Disculpa señorita Olenka”, sostuvo la salsera, pero sus palabras no fueron tan convincentes, ya que por momentos expresaba una sonrisa de oreja a oreja.

Yahaira también dejó en claro que nunca consideró su cuñada a Olenka ya que no tuvo una relación formal con su hermano Jorge y que está evaluando con su abogado demandar a la señorita por las declaraciones que dio para el programa ‘Amor de Verano’.

Asimismo, comentó que por estos días “se ha vuelto un negocio tener hijos”. “Eso es lo que pienso yo. Ellos (Jorge y Olenka) ya arreglarán con un juez si no han conciliado”.

Solterita y feliz

De otro lado, la cantante dejó en claro que se encuentra soltera luego que Karibeña la ampayara en la madrugada junto a un amiguito, a quien le agarraba la mano, a la salida de una discoteca en el sur. “Estoy muy tranquila soltera, el amor no está en mis planes, no hay nadie que me mueva el piso”, indicó.