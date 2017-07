Yahaira le quiere tapar la boca a primo de Jefferson

El primo de Jefferson Farfán, César Távara, reveló que en la última semana recibió intimidantes mensajes, en los que le piden que deje de hablar de Yahaira Plasencia. “¿Si me amenazaron? No, solamente me mandaron un mensaje que deje de hablar de Yahaira si no me la voy a ver con…Yo me pregunto ¿quién está hablando (de Yahaira)? La que está hablando es ella, y así como están mandando mensajes, por qué no fueron tan bravos en mandar a parchar a otras personas cuando salieron hablar mal de ella. ¿Por qué no sacaron el león cuando una persona se sentó en una silla?…conmigo se equivocaron”, sostuvo Távara, quien invitó al ‘Circo de los niños de oro de Rusia’, que inicia el 21 de julio en el Metro de la Marina.

-¿Tienes miedo?

¿Qué voy a tener miedo?

-Siguen los enfrentamientos con Yahaira

Nada, simplemente hay que dedi­carse a lo suyo y dejar de hablar de terceras personas.

-Ella dice que eres tú quien habla mal y que Jefferson no piensa lo mismo.

Mi primo no va hablar, no está para eso. Ahora sale en el periódico que nunca se hizo conocida por Jefferson. Si no hubiera estado con él, ni en Cusco la conocerían.

-También dijo que tu orquesta no tiene contratos

Ahorita estoy por sacar un videoclip con tema propio, los covers están bien, pero estoy preparando otra cosa. Si ella no quisiera hablar de Jefferson no responde nada y se queda callada.

-Yahaira está en coqueteos con un gue­rrero ¿qué opinas?

Ojalá sea así, de verdad y no humo.

-De esta manera se va a olvidar de tu primo

Ya para que deje de promocionarse.

-¿Has vuelto a ver a Yamila?

No, vi solo que estuvo hasta la cuarta gala (‘EGS’) y nada más.