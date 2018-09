Yahaira Plasencia revela con quién se fue su último beso apasionado

Hace tiempo que Jefferson Farfán está en el olvido para Yahaira Plasencia, aunque ella juegue con la posibilidad de un remember ante los medios. Así lo demostró la salsera, quien sin querer confesó en la secuencia ‘Coco Loco’ del programa ‘En boca de todos’ que su último beso apasionado fue con su amigo.

Yahaira, que en entrevista con América Espectáculo dijo que hace tiempo que está soltera, fue sorprendida en el bloque conducido por el argentino Facundo González, quien le preguntó: ‘¿Tu último beso apasionado?’ y ella no supo qué contestar al inicio pero al verse acorralada atinó a decir: “con un amigo”.

El cuestionario siguió: ‘¿Qué prefieres blancos o morenos?’ y la salsera respondió: “morenos”. Además, añadió que le gusta que le cocinen, prefiere los besos lentos y reconoció ser celosa.

De otro lado, la cantante descartó participar en la nueva temporada del reality de Gisela y cantar a dúo con Daniela Darcourt, quien se coronó como ‘El artista del año’ el último sábado. “No volvería a participar, no tengo miedo (a Daniela), pero ya estuve ahí y no regresaría. Miedo, jamás, ahorita no es mi prioridad porque estoy enfocada en la música”, acotó.

“A Daniela no la conozco personalmente, sé que es una chica muy talentosa, completa. ¿Si grabaría un dúo con ella? Ahorita no está en mis planes hacer dúo con nadie”, aseveró.