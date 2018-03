‘Zorro Zupe’ tuvo miedo en la cárcel

Tras casi una semana de haber recobrado su libertad, Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el ‘Zorro Zupe’, se presentó en el programa ‘Beto a saber’ para contar con lujos y detalles su paso por la cárcel y reveló que en un inicio pensó que en prisión podrían abusar sexualmente de él o maltratarlo.

“Cuando entro a la cárcel sentía que podían abusar de mí, cuando me dejaban plata (mis amigos) les decía que ‘no’ porque tenía miedo que me roben, que me violen porque las duchas eran pegadas, cuando llegue todo el mundo gritaba ‘Zorro te voy a hacer un hijo’”, confesó Zuñiga que fue condenado a dos meses de prisión efectiva tras perder el juicio de difamación que le interpuso el futbolista Carlos Zambrano.

Sin embargo, el íntimo de Tilsa Lozano afirmó que en la cárcel no vivió ningún tipo de maltrato y negó tajantemente haber sido agredido por un reo como se especuló. “Nunca me sentí abusado, el penal donde llegue es bastante ordenado. No vi maltratos de ningún tipo”, mencionó.

Contó que en la cárcel se encontró con el ex conductor de ‘Esto es guerra’, Edu Saettone. “Me regaló un libro de pensamientos positivos y me dio un abrazo en el momento en que no había visto a mi familia”, detalló.