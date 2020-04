¡400 muertos y se viene lo peor!

Compartir Facebook

Hay días en los que duele el alma. Hay días en los que el corazón se estruja por tanto sufrimiento en el país. Hay días que es inevitable derramar una lágrima por esas vidas que partieron en soledad. El nudo en la garganta es una sensación angustiante al ver a un joven caer al suelo, sin oxígeno y ningún consuelo. Y ayer fue uno de esos días. La cifra de muertos por el coronavirus se elevó a 400. Son 52 víctimas más que el sábado y 100 más que el viernes. Estamos perdiendo la guerra.

CIFRAS DE TERROR

La estadística oficial del Ministerio de Salud señala que hay 15,628 contagiados luego de realizarse 143,745 muestras (entre serológicas y moleculares).

Del total de positivos, 1,349 pacientes están hospitalizados y 167 se encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica. A la fecha, 6,811 personas ya fueron dadas de alta. Lima continúa siendo la región con más infectados: 10,877. Callao, Lambayeque, Loreto y Piura le siguen esa tenebrosa lista.

CURVA DE LA MUERTE

En la semana más crítica de la cuarentena, ingresamos a unos días más dramáticos. Tras conocer los nuevos números del COVID-19 en el país, el doctor Augusto Tarazona, presidente del Comité Nacional de Salud Pública del Colegio Médico, explicó que todavía estamos distantes de llegar al pico de la pandemia.

“Desde fines de marzo, cada cinco días se duplica el número de infectados. Aún estamos en subida. No hemos alcanzado el pico de contagios. Las proyecciones que se hicieron no se están cumpliendo. Interviene también la característica del virus al que no terminamos de conocerlo”, detalló.

20 MIL INFECTADOS

El dirigente de los médicos, asegura que, de acuerdo al avance del mal, antes del próximo domingo estaremos en 20 mil cados de infectados, una cifra que, sin duda, nos coloca en una situación impredecible.

“Ya hemos llegado al tope y si la cosa se sigue así el gobierno va a tener que tomar medidas extraordinarias como el declarar el estado de catástrofe, mira cómo están los hospitales, repletos de pacientes”, afirmó Tarazona.

AISLAMIENTO A MEDIAS

El médico infectólogo dijo que el incremento acelerado de contagiados por COVID-19 se debe a dos factores importantes que no se ha trabajado bien en el país.

“La cuarentena ayudó, pero no dio el resultado que todos esperaban. Pero si no se tomaba esta decisión de aislamiento, la cifra de 20 mil infectados la hubiéramos alcanzado a fines de marzo. Habría sido una pandemia más explosiva”, manifestó.

GENTE EN CALLES

Sostuvo que esta medida se incumplió porque no se tuvo en cuenta algunas variables. “La gente se aglomeró en mercados, bancos y sitios de repartición de víveres. Y lo otro es por el desplazamiento de algunas personas a sus regiones”, expresó.

El otro factor, menciona, es la poca capacidad de respuesta de los servicios de salud. “Hay pacientes a los que le demoran 3 o 4 días en irle a tomar la muestra. Falta realizar más diagnósticos precoces. Ese manejo no se ha ampliado. En Lima hay 18 brigadas COVID-19 y esa cantidad es insuficiente para una ciudad con más de 9 millones de habitantes”, indicó.

NO HAY CAMA PA’ TANTA GENTE

Ante este panorama desolados y con una ruma de cadáveres en todo el país, el gobierno debe tomar acciones urgentes para los siguientes días cuando todo termine por colapsar en los diferentes nosocomios.

“Se debe ampliar de 500 a 1,000 camas más en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 5,000 camas hospitalarias. Estamos al borde del colapso”, aseveró el representante del Colegio Médico del Perú.

SEGUNDA OLEADA

Tarazona expresó su preocupación por el retorno sin mayor control de un grupo de personas a sus regiones.



“Mucha gente se ha estado yendo en camiones de alimentos. Allá contagiarán a otros pobladores. Yo presumo que habrá una segunda oleada de infectados, pero en regiones. Ese es el escenario de esta epidemia que, en el país, aún está en ascenso”, afirmó.

¡Que Dios nos ayude!

Distanciamiento lavado de manos

Tarazona precisa que todas las evidencias científicas de salud pública sobre el manejo de esta y otras pandemias aconsejan dos cosas: distanciamiento social y lavados de manos permanente. “La limpieza es importante en toda la casa y diagnosticar más rápido los casos para aislarlos, inclusive a los asintomáticos, para que no sigan infectado a más personas”, destacó el profesional.

213 médicos infectados

El presidente del Comité Nacional de Salud Pública del Colegio Médico del Perú señaló que hasta la fecha hay 213 galenos contagiados con COVID-19, de los cuales 11 están en UCI, un fallecido y otro por confirmar en la ciudad de Ica. “Los equipos están llegando a cuenta gotas. Todos deben tener para enfrentar la enfermedad. Pero sabemos también que ahora es un poco difícil resolverlo por la coyuntura internacional”, expresó.