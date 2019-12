ABSOLUT PERU EDITION: CAMPAÑA “WE ARE PERUANOS”

Sobre Absolut:

Absolut Vodka es un vodka sueco elaborado exclusivamente a partir de ingredientes naturales y, a diferencia de algunos otros vodkas, no contiene azúcar añadido. De hecho, Absolut es tan limpio como puede ser el vodka, aún así, tiene un cierto sabor: rico, con cuerpo y complejo, pero suave y maduro con un carácter distinto de cereales, seguido de un toque de frutos secos.

Absolut se responsabiliza de todo el proceso de producción y tiene el deseo de mejorar y ser cada vez más sostenible; su lema siempre ha sido “Por un mundo mejor y un vodka mejor”. La filosofía de producción se resume en “una fuente”, lo que significa que todo el proceso ocurre en el pequeño pueblo de Åhus, Suecia, y sus alrededores; cada gota de agua y cada semilla de trigo proceden de la misma fuente, el mismo pueblo y la misma comunidad. Esta filosofía se conoce como “una fuente” y es la razón por la que Absolut mantiene siempre su alto nivel de calidad. Por otro lado, la filosofía de sostenibilidad se resume en que sus emisiones de CO2 son neutras y las botellas están fabricadas con más de un 40% de vidrio reciclado.

Sobre la campaña:

Absolut Perú Edition es la primera edición limitada local Absolut Perú con la intervención de una artista peruana, Rocío Diestra. Esta idea nace de la colaboración constante de Absolut con artistas y el deseo de siempre transmitir un mensaje que promueva el cambio creativo. Este mensaje global es “We are all human” que localmente se traduce a “We are Peruanos”. Finalmente, lo que la marca busca es promover un mundo más abierto a través de los distintos pilares: “No importa de donde somos, todos somos humanos”, “Todos debemos ser libres de expresarnos”, “Todos los géneros son iguales”, “Las personas deberían ser libres de elegir a quien aman” y “Las marcas deberían actuar de manera transparente y ser sustentables”. Estos pilares están englobados en ser todos humanos, y el respeto y amor que debemos tenernos para poder vivir en un mundo mejor.

El fondo de la ilustración representa la topografía del Perú que tanto caracteriza a los peruanos: Costa, Sierra y Selva. Los colores son una combinación entre los tonos representativos de la marca y los colores típicos andinos. Asimismo, los personajes presentes en la ilustración representan a los peruanos que conocemos o en los que nos podemos reconocer a nosotros mismos.

Sobre la artista: Rocío Diestra

Arquitecta de profesión e ilustradora de corazón, Rocío lleva los últimos 3 años ilustrando momentos cotidianos con humor y sarcasmo. Comenzó su página de ilustración en el año 2016 y a través de los años fue ganando popularidad al lograr que todas las personas que llegan a ella se sientan identificadas con sus viñetas, las cuales contrastan un estilo casi naif con mensajes ácidos y directos. En el año 2018, firmó el contrato para su primer libro con Penguin Random House llamado “Este libro no es acerca de ti”. Hoy cuenta con más de 450 mil seguidores en todas sus redes sociales y está trabajando, entre otros proyectos, en su segundo libro que será lanzado con la misma editorial.

La botella de “We are peruanos” es la última y más grande colaboración de Rocío con Absolut, marca con la que lleva trabajando un año. Su primera colaboración fue en noviembre de 2018 cuando fue elegida, junto con otros artistas, para intervenir una botella a su estilo. La botella tuvo una buena recepción en redes sociales y fue así que en marzo de 2019 fue invitada a intervenir el espacio de la marca en Art Lima en un mural. Posteriormente, Absolut estuvo presente en el lanzamiento de su libro en el mes de mayo, en donde también se intervino una botella con ilustraciones del libro. Estas exitosas colaboraciones dieron como resultado que se elija a Rocío como la artista local a intervenir el paper wrap del 2019, proyecto en el que comenzaron a trabajar desde junio del presente año.

La edición limitada Absolut Perú contará solo con 10,000 unidades y estará disponible a partir del 16 de diciembre exclusivamente en las tiendas de Wong, Metro, Plaza Vea, Vivanda, Tottus, El Pozito, Almendariz, Tambo, Rappi y Glovo.