¡Indignación total! Una abuelita de 70 años llora desconsoladamente al enterarse que no recibirá vacuna por ahora debido a la reprogramación.

Largas colas de personas de la tercera edad se han registrado en diversos puntos de vacunación. Los adultos mayores se encontraron muy indignados al enterarse recientemente sobre el cambio de fecha para su vacunación.

El Minsa informó este lunes que las personas de la tercera edad con citas para vacunarse el día 4 de mayo, fueron reprogramadas para el sábado 8 de mayo. Los del miércoles 5 serán vacunados el domingo 9 y los del viernes 7 el próximo lunes 10 de este mes.

América Noticias mostró la situación en Chorrillos, Villa María del Triunfo y en Villa El Salvador donde se muestran personas de la tercera edad muy molestas y tristes porque recién llegaron a enterarse sobre la reprogramación de la primera dosis.

En las afueras del colegio Pedro Ruiz Gallo en el distrito de Chorrillos se apreció extensas colas de abuelitos que esperaban ser atendidos.

En Villa El Salvador, mostró a la adulta mayor de nombre Lucía se mostró muy afectada porque recién le informaron sobre la reprogramación de la vacuna.

“Hoy me tocaba mi vacuna. He venido sola, Vivo en Villa El Salvador. He venido sola y estoy mal de la vista. Hoy me tocaba de 7am a 8 am. Me hacen venir pues por las puras. Yo también trabajo y ya perdí mi trabajo”

Cabe mencionar que el Minsa aclaró que las personas que han sido reprogramadas para ser vacunada el 8, 9 y 10 de mayo, mantendrán sus citas en los lugares y fechas como está establecido en el padrón de vacunación.

