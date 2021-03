Abuelito atesora los restos óseos de su esposa al no superar su muerte

Compartir Facebook

Un abuelito de 78 años de edad es investigado por la policía después de que descubrieran los restos óseos de su esposa en su casa.

Según informó el medio The Sun, Daniel Malley recibió la visita del personal médico en busca de su esposa Christina para poder vacunarla contra el virus.

Al ingresar al domicilio, el personal localizó los restos de la mujer, quien cumpliría 80 años, finalmente, Daniel confesó que no podía vivir sin ella.

El hombre detalló en una entrevista a un medio internacional que, había mentido sobre la muerte de su esposa (que murió supuestamente por causas naturales), y les decía a conocidos y vecinos que ella se encontraba en el extranjero.

“El Señor Malley dijo que ella había muerto de causas naturales ‘hace unos años’. Les dijo a los oficiales que todavía estaba llegando a un acuerdo con la pérdida y que estaba extremadamente solo. No podía aceptar que ella se hubiera ido, no podía dejarla ir. Guardó el cuerpo en la casa porque no quería estar separado de su esposa en vida o, lamentablemente, en la muerte”, explicó el diputado.

